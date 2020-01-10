Son dakika: İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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Son dakika: İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
6 saat önce
İstanbul Valiliği İstanbul Liman Başkanlığı ve Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul Boğazı'nın sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
İstanbul Valiliği İstanbul Liman Başkanlığı ve Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul Boğazı'nın sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığı duyuruldu.
(İHA)
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