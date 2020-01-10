Son dakika: İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Son dakika: İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

6 saat önce

İstanbul Valiliği İstanbul Liman Başkanlığı ve Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul Boğazı'nın sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Son dakika: İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı, System.String[]

İstanbul Valiliği İstanbul Liman Başkanlığı ve Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul Boğazı'nın sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

(İHA)

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
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