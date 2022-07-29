İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı

29.07.2022 19:17

İstanbul Boğazı'nda Mısır'dan Bulgaristan'a seyreden bir geminin makine arızası yaşaması sonucu boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Arızanın giderilmesinin ardından boğaz yeniden trafiğe açılacak.

İstanbul Boğazı, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

KIYI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 metre boyundaki SPARTA isimli gemiye, kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞE KAPATILDI

Geminin arıza yapması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Arızanın giderilmesinin ardından boğaz yeniden trafiğe açılacak.

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İstanbul Boğazı, Güncel, Son Dakika

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