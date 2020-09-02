Son dakika! İSTANBUL -BOSTANCI'DA GENÇ KADINA SALDIRDIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİLER SERBEST - Son Dakika

Bostancı'da cumartesi gecesi otobüs durağında bekleyen Nagehan Bıyıklı'ya yönelik cinsel saldırıda bulunup darp ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli Tarık Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bostancı'da geçtiğimiz Cumartesi gecesi otobüs durağında bekleyen Nagehan Bıyıklı'yı darp ederek cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan Tarık Ö., Ramazan S., emniyet işlemlerinin ardından hakkında soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

İKİ SUÇTAN SORGULANDI BİR SUÇTAN TUTUKLANMASI TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

"Cinsel saldırı" ve "Kasten yaralama" suçundan ifadesi alınan şüpheli Tarık Ö., suçlamaları kabul etmedi. Sorgusunda, müşteki Nagehan Bıyıklı'nın olay yerinde beklerken kendisine telefon ihtiyacı olduğunu söylediğini savunan Tarık Ö., "Ben de isterse kendi telefonumu vererek görüşme yapabileceğini söyledim. Müşteki bunu istemedi. Etrafımda dolanmaya başladı. Ara sıra gelip bir şeyler söyledi. Kendisine uzaklaşmasını söylediğimde bana hakaret etti. Bana küfür etti. Ben göğsüne elimle dokunmak istemedim. Üzerinde bulunan ve ona ait olan değerli eşyaları kim ya da kimlerin aldığını bilmiyorum. Ben almadım. Bu nedenle suçsuzum. Bana hakarette bulunan Nagehan Bıyıklı'dan davacı ve şikayetçiyim" dedi. Şüpheli Ramazan S. ise olayla ilgisi olmadığını ve olay sırasında Tarık Ö.'yü olay yerinden uzaklaştırdığını söyledi.

MAHKEMEDE TOKAT ATTIĞINI KABUL ETTİ

Sorgusunun ardından Ramazan S.'nin serbest bırakılmasına karar veren savcı Tarık Ö.'yü ise, "Cinsel saldırı" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Tarık Ö., mahkemedeki sorgusunda, olay gecesi hem kendisinin hem de müştekinin alkollü olduğunu belirterek, "Müşteki bana küfür ve hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine kendisine iki tokat, yumruk karışık attım. Ancak bu sırada kesinlikle kendisinin göğüslerine dokunmadım. Cinsel yönden kendisine herhangi bir harekette bulunmadım. Zaten bu durum kamera görüntülerinde de mevcuttur. İzlenmesi halinde benim taciz etmediğim ortaya çıkacaktır. Gece boyunca tacize uğrayan biri varsa o da benimdir. Çünkü sürekli telefon ve şarj isteyen kendisidir. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bana küfür ettiği için kendisini darp ettiğimi kabul ediyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

'DELİL YOK' GEREÇESİ İLE SERBEST KALDI

Mahkeme, "Cinsel saldırı" suçu yönünden müştekinin beyanı dışında başka delil bulunmadığını, cinsel saldırı suçu yönünden kamera kaydı bulunmadığını, tanıkların cinsel saldırı suçu bakımından görgü ve bilgilerinin olmadığını gerekçe göstererek Tarık Ö.'nün adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, adli kontrol tedbirleri kapsamında Tarık Ö.'nün yurt dışına çıkışını yasakladı ve haftada iki günde karakola giderek imza vermesini kararlaştırdı.