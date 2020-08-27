Son dakika... İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EL-MESHRİ'Yİ KABUL ETTİ
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Libya
Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri'yi kabul etti. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı. Meshri ve Şentop, deniz yolunu kullanarak Çengelköy'e geldi. İkili buradan makam araçlarına binerek Vahdettin Köşkü'ne geçti.
- İstanbul
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