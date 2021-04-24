Son dakika: İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İFTARDA BULUŞTU - Son Dakika

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğüne geçti. Sağlık çalışanlarıyla orucunu açan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti. İftarın ardından açıklama yapan Erdoğan, salgın ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin, "İnanıyorum ki sevgili Peygamberimize inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler." dedi.