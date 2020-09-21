Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in "iç savaş" sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak - Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in "iç savaş" sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet adı ile bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün katıldığı yayında kullandığı "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar" sözleriyle ilgili ifadesine başvuracak.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "2 bin selefi dernek silahlanıyor, iç savaşa hazırlanıyorlar" sözleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Cübbeli Ahmet'in "iç savaş" sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak.

"BU SİLAHLANMAYI DURDURUN"

Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye'de 2 bin selefi derneğinin olduğunu belirterek, "Şahıslar pompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi 'şeyhim ' diye cihat ilan edecek, öbürü Mehdiyim diyecek. Birbirine öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Cübbeli Ahmet'in sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Cübbeli Ahmet'in "iç savaş" sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak.

İSTİHBARAT BİRİMLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Cübbeli Ahmet Hoca'nın "2 bin selefi dernek silahlanıyor" sözlerinin ardından istihbarat birimlerinin harekete geçtiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı kayıtsız kalmamız mümkün değildir" denilerek, "Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in iç savaş sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 21:17

Son Dakika Güncel Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in 'iç savaş' sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak - Son Dakika

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