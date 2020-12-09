İSTANBUL'DA 10 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL'DA 10 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

09.12.2020 14:13
İSTANBUL'DA 10 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA, System.String[]

İSTANBUL'da iki ay içerisinde 10 eve girerek yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

İSTANBUL'da  iki ay içerisinde 10 eve girerek  yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 3 kişi  yakalandı. Şüphelilerin apartmana giriş ve çıkışları,  açamadıkları kasayı bavulla taşıdıkları  anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 farklı evde meydana gelen ziynet eşyası hırsızlığı üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede şüphelilerin apartmanlara girerek ilk önce kapıları kontrol ettiklerini, daha sonra kartla açarak içeri girdiklerini belirledi. Şüpheliler Ebru G.(18)'nin  evden hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından 4 suç kaydı,   Hülya Ç.(33)'nin farklı suçlardan 43 suç kaydı ve 14 aranma kaydı, Murat Ç.'nin ise hırsızlıktan 22 suç kaydı olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin, dairelerin zillerine basarak boş olup olmadığını kontrol ettiği görülüyor. Girdikleri evde açamadıkları kasayı bavulla götürdükleri de çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE YAKALANDILARPolis ekipleri, yerlerini tespit ettiği şüphelileri Başakşehir ve Pendik'te yaptığı eş zamanlı operasyon ile kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin evlerinde çalıntı olduğu tespit edilen 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ebru G. ve Hülya Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Murat Ç. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Görüntü dökümü----------------------Güvenlik kamera kayıtları-Şüphelilerin adliyeye sevk anı


- İstanbul
İSTANBUL'DA 10 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
İSTANBUL'DA 10 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
İSTANBUL'DA 10 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
İSTANBUL'DA 10 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
İSTANBUL'DA 10 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 10 EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika


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