Son dakika haber... İSTANBUL'DA 10 ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika

İstanbul'da 10 ilçede 31 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 mayısta uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Pendik, Kartal, Sancaktepe, Tuzla, Ataşehir ve Maltepe'de eş zamanlı operasyon düzenledi. 31 adreste yapılan aramalarda, 1 kilogram 677 gram esrar, 1 kilogram 438 gram skunk, 284 gram sentetik kannabinoid, 15 gram afyon sakızı, 113 gram kokain, 8 gram metamfetamin, 26 sentetik ecza, 135 captagon hap, 1tabanca ve 4 mermi ile 32 bin 515 lira, 400 dolar, 50 avro ele geçirildi. Adreslerde bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralara yansıdı.