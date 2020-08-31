İstanbul polisi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 ilçede operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese yapılan baskında 21 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim Motorize ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ağustos ile 29 Ağustos tarihlerde Beyoğlu, Zeytinburnu, Üsküdar, Eyüpsultan, Şişli, Küçükçekmece, Bakırköy, Esenler, Güngören, Bağcılar ve Bahçelievler'de gerçekleştirilen operasyonlar ve uygulamalarda 21 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 3 kilo 102 gram esrar, 1 kilo 200 gram metamfetamin, 226 gram kokain, 162 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 72 adet extacy olarak tabir edilen uyuşturucu hap, 23 kök Hint keneviri, Hint keneviri tohumu, 6 hassas terazi, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan düzenek, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda malzeme, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 645 TL, bin 450 dolar ve 190 Euro ele geçirildi. Ayrıca 3 ruhsatsız tabanca ve 65 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 14'ü "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Diğer 7 şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL