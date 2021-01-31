Son Dakika | İstanbul'da 126 asker hakkında darbe girişimine ilişkin yeni dava açıldı - Son Dakika

Son Dakika | İstanbul'da 126 asker hakkında darbe girişimine ilişkin yeni dava açıldı

31.01.2021 11:25
Son Dakika | İstanbul'da 126 asker hakkında darbe girişimine ilişkin yeni dava açıldı, System.String[]

Son dakika habere göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 17'i subay, 28'i astsubay olmak üzere 94'ü tutuklu 126 asker hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, 2 er hakkında da...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 17'i subay, 28'i astsubay olmak üzere 94'ü tutuklu 126 asker hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, 2 er hakkında da "kamu malına zarar vermek" suçundan altışar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 630 sayfalık iddianamede, Ömer Yüksek "mağdur", Karayolları Genel Müdürlüğü, darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan tümamiral Mesut Özel, Hakan Kıyan, İhsan Canpulat, Muhammed Murat Hacımustafaoğulları, Mustafa Hacımustafaoğulları ve Ömer Sefa Hacımustafaoğulları ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 2 binbaşı, 6 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 6 asteğmen, 28 astsubay olmak üzere 128 sanık askerin 2'sinin darbe girişimi sırasında er, 74'ünün muvazzaf diğerlerinin de KHK ile meslekten çıkarılmış veya sözleşmesinin fesh edildiği aktarıldı.

İddianamede, 126 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, darbe girişimi sırasında er olan 2 sanık hakkında ise müştekiler Hakan Kıyan ve İhsan Canpulat'a yönelik eylemleri nedeniyle "mala zarar vermek" suçundan sekizer aydan altışar yıla kadar hapis cezası istendi.

Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 14 sanık hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", 12 sanık hakkında "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", 4 sanık hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak", 4 sanık hakkında "Kamu malına zarar verme" ve 2 sanık hakkında "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 1 ila 45 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.

İddianame

İstanbul Anadolu yakasında yer alan 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli bir kısım askeri personelin iştirak ettikleri eylemler ile Harp Akademilerinden 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına gelerek burada faaliyetlerde bulunan askeri personel hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 2017 yılında iddianame düzenlenerek İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı anımsatılan iddianamede, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı içerisinde faaliyet göstermiş olabilecekleri değerlendirilen ve ancak sayıları henüz tam olarak belirlenemeyen şüphelilerle ilgili olarak evrak tefrik olunarak mevcut soruşturma dosyasına kaydedildiği vurgulandı.

Bu kapsamda savcılıkça 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı emrinde görev yapmakta iken darbeye teşebbüs eylemlerine katıldıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan şahısların ifade tutanaklarına göre 2. Mekanize Piyade Bölük Komutanı olarak görev yapan üsteğmen tutuklu sanık Onur Karan'ın suç tarihinde birlik içerisinde bulunduğu, bölükte görevli er ve erbaşları içtima alanında topladığı anlatılan iddianamede, Karan'ın ana darbe davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ile görüşmeler yaptığının anlaşıldığı, bu şahsın darbeye teşebbüs fiiline iştirak etmiş olabileceğinin değerlendirildiği, adı geçen şahısla ilgili araştırma ve inceleme yapıldığı belirtildi.

İddianamede, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında yapılan "İdari Tahkikat Raporu" ve rapor ekinde bulunan bin 95 şahsa ait bilgi alma tutanaklarının fotokopileri temin edilerek gerekli incelemelerin yapıldığı ve raporda adı geçen bazı şahısların T.C. kimlik numaralarının ve şu anda görev yaptıkları yerin belli olmadığı ifade edildi.

İddianamede, idari tahkikat heyetince alınan ifade tutanakları, yakalanan şüphelilerin ifadeleri, müşteki ifadeleri, tanık ifadeleri ve olay tutanaklarının tetkiki neticesinde, darbe kalkışmasından haberdar oldukları halde eylemlerini sonlandırmayarak aksine 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yaparak Anadolu yakasındaki olaylara katıldıkları anlatıldı.

Adı geçen şahısların olaylar kapsamında 57 kişinin şehit edilmesi, ateşli silahla yaralama veya mala zarar verme veya hürriyeti kısıtlama gibi suçlara maruz kalan yaklaşık 650 kişinin müşteki sıfatıyla yer aldığı olaylara katılan askeri şahıslara zırhlı araç sevkiyatı yapmaya çalışmaya devam ettikleri kaydedildi.

Sanıkların darbe kalkışmasına yönelik açılan kamu davalarından haklarında mahkumiyet kararı verilen ve olay tarihinde aynı birlik içerisinde beraber görev yaptıkları rütbelilerin emirlerini fikir, irade ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, bilerek ve isteyerek harfiyen yerine getirdikleri, bu suretle de eylemlerin icrasına ilişkin olarak etkin ve fonksiyonel katkı sağladıkları belirtilen iddianamede, söz konusu tugaydan çıkan ve çıkışına izin verilmeyen takviye araçlara ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

9 farklı nokta

İddianamede, sanıkların olay tarihinde, Balıkesir Caddesi'nin ZMA ve tankla kapatılması, Kuleli Askeri Lisesin'e 2 Adet ZMA ile (zırhlı araç) takviyeye gidilmesi, 1 ve 2 numaralı nizamiye kapısında tedbir alınması, Üsküdar Çevik Kuvvet'e takviye için hazırlanan ancak halk tarafından nizamiyeden çıkışına izin verilmeyen tanklar, gece yarısından sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na takviye gönderilmek üzere 14 adet tankın hazırlanması, obüs toplarının hazırlanması, kışla içerisinde bulunan askeri cezaevi ve helikopter pistinde tedbir alınması ve kışla içerisinde darbe teşebbüsü kapsamında yaptıkları çeşitli faaliyetler detaylı anlatıldı.

İddianamede, mevcut soruşturmada yer alan sanıkların mesai sonrasında kışlaya gelerek darbe girişimine ilişkin faaliyetlere iştirak ettikleri ve bir kısım askeri personelin ise mesai sonrası nöbetleri olmamakla birlikte kalkışma girişimine fiilen katıldıkları vurgulandı.

Müşteki, mağdur, tanık veya sanıkların beyanlarına da yer verilen iddianamede, sanıkların FETÖ ile irtibatın olup olmadığına ilişkin ankesör kaydı dahil birden çok kritere de tek tek bakıldığı vurgulandı.

Sanıklardan 63'nün FETÖ'nün örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör-sabit kontörlü hat üzerinden iletişim kaydı bulunduğu, bazı sanıkların da Türkiye genelinde yapılan örgüt soruşturmasında alınan ifadelerde isimlerinin geçtiği belirtilen iddianamede, söz konusu ifadelere de kısaca yer verildi.

Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Darbe Girişimi, İstanbul, Asker, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İstanbul'da 126 asker hakkında darbe girişimine ilişkin yeni dava açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu Dondurucu soğuğa aldırış etmeden 40 derece sıcaklıktaki 'doğal jakuzide' eğleniyorlar Anne ve kızının hayatını kaybettiği yangından dram çıktı! Yeni bir hayata başlamak için Afyonkarahisar'a yerleşmişler CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti
Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı         
11:32
Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı         
10:51
Başakşehir'de tartıştığı kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu Başakşehir'de tartıştığı kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu         
10:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek         
10:01
Uzman isimden korkutan uyarı: Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz Uzman isimden korkutan uyarı: Pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz         
09:16
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu         
00:34
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi         
14:14
Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç         
13:49
Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı         
13:27
Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar         
12:32
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 11:54:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | İstanbul'da 126 asker hakkında darbe girişimine ilişkin yeni dava açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei