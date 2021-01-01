1400 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

1400 litre kaçak içki ele geçirildi

01.01.2021 19:01

Esenyurt'ta yapılan polis kontrolünde 1400 litre kaçak içki ele geçirilirdi.

Esenyurt'ta yapılan polis kontrolünde 1400 litre kaçak içki ele geçirilirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan iş yerinde yaptığı denetimde 1400 litre kaçak alkol, 540 adet dolu şişe kaçak alkol yakaladı.

Yapılan denetimde ayrıca çok sayıda içki bandrolü ve etiketi, 800 adet boş içki şişesi ve kapaklarıyla alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu.

190 paket kaçak sigaranın ve 39 gram uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği denetimde, iş yeri sahibi Celil. K. gözaltına alındı.

Şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

İş yeri, Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

1400 litre kaçak içki ele geçirildi
1400 litre kaçak içki ele geçirildi
1400 litre kaçak içki ele geçirildi
1400 litre kaçak içki ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçak İçki, Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1400 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika


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