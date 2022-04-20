Son dakika haberi: İstanbul'da otogarda bomba ile yakalanan sanıkların davasında karar - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: İstanbul'da otogarda bomba ile yakalanan sanıkların davasında karar

20.04.2022 12:27
Son dakika haberi: İstanbul'da otogarda bomba ile yakalanan sanıkların davasında karar

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 2 sanığı 3'er yıl 4'er ay, 1 sanığı ise 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 2 sanığı 3'er yıl 4'er ay, 1 sanığı ise 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlatıcı yakalanmasına ilişkin 39 yıla kadar hapisleri istenen 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İbrahim Zal ve sanıkların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Yaşar Samur ile başka suçtan tutuklu sanık Ramazan Arslan ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

"ÇANTANIN İÇİNDE BOMBA OLACAĞINI BİLSEYDİM, SALLAYA SALLAYA GEZMEZDİM"

Duruşmada esasa ilişkin savunmalarının ardından son sözleri sorulan sanıklar, beraatlarını talep etti. Sanık Ramazan Aslan ise son sözünde, "Benim o olayla alakam yoktur. O çantanın içinde bomba olacağını bilseydim, sallaya sallaya gezmezdim. Bize çantayı veren kişi ortaya çıksa, bizim alakamız olmadığını söylerdi" ifadelerini kullandı.

1 SANIĞA 8 YIL, 2 SANIĞA 3'ER YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar İbrahim Zal ve Ramazan Arslan'ın 'tehlikeli madde bulundurma' suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, sanık Yaşar Samur'u ise 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' ve 'tehlikeli madde bulundurma' suçlarından toplamda 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, korona virüs tedbirleri çerçevesinde tam kapanma yapılacağı için kapanma öncesi İstanbul'dan diğer illere yoğun bir gidiş olduğu, terör örgütlerinin bu durumu eylem fırsatı olarak göreceği değerlendirilerek, 28 Nisan'da Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarında çalışmalar yürütüldüğü, o esnada taksiden inen iki iki şüpheliden Ramazan Arslan'ın elinde siyah bir spor çanta olduğu ve şüphelilerin tavırlar sergiledikleri anlatıldı. Polis ekiplerinin yaklaşması üzerine şüphelilerin kaçmaya başladığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Ramazan Arslan'ın kaçarken çantayı attığı ifade edildi.

Şüphelilerin çantayı teslim edecekleri ismin şüpheli Yaşar Samur olduğunu söylediklerinin anlatıldığı iddianamede, Samur'un kendisinin teslim olduğu belirtildi. İddianamede, şüpheliler İbrahim Zal, Ramazan Arslan'ın, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar, şüpheli Yaşar Samur'un ise 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' ile 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım' suçlarından 19,5 yıldan 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(Sema Demir - İHA)

Son dakika haberi: İstanbul'da otogarda bomba ile yakalanan sanıkların davasında karar

YORUMLAR
500
İşlediği cinayetten sonra 8 yıl kaçan sanığın yargılandığı davada karar çıktı İşlediği cinayetten sonra 8 yıl kaçan sanığın yargılandığı davada karar çıktı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İstanbul'da otogarda bomba ile yakalanan sanıkların davasında karar - Son Dakika


Son Dakika
13:02 Psikolog Esra Ezmeci'den "Çok ateşliyim, kimse beni tatmin edemiyor" diyen takipçisine şaşırtan yanıt
12:59 Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak
12:58 Seçim vaktinde mi yapılacak? Galatasaray'ın itirazı cuma günü görüşülecek
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisiyle görüşmek isteyen kanser hastası kadının ricasını kırmadı
12:35 Ferrero Türkiye'den açıklama: Kinder çikolatalarının tüm resmi kontrolleri yapıldı, ürünlerimiz güvenli
12:32 Erdoğan'dan 6'lı masa hakkında ilginç yorum: Milletimiz kimin kurduğunu biliyor
12:22 Dolar/TL yeni günde 14,67 seviyelerinde işlem görüyor
12:21 Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi! YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçe gösterildi
12:00 Adriana Lima'nın göbeğinin şekli şaşkınlık yarattı: 20 yıllık ebeyim ilk kez böyle gördüm
11:54 Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 13:11:35. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: İstanbul'da otogarda bomba ile yakalanan sanıkların davasında karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement