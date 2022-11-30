İBB'nin UKOME toplantısında İstanbul'daki 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesine karar verildi - Son Dakika
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İBB'nin UKOME toplantısında İstanbul'daki 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesine karar verildi

30.11.2022 17:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un ihtiyaç duyduğu sayıda taksi için mücadele devam edecek. Yeni taksiler hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, taksi dolmuş ve minibüsleri yakından ilgilendiren bir karar alındı. İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

MİNİBÜS VE TAKSİ DOLMUŞLAR TAKSİYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi konuşuldu. Toplantıda yapılan oylamada, 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi onaylandı.

İBB 5 BİN YENİ TAKSİ PROJESİ HAZIRLAMIŞTI

İBB, İstanbul genelinde 17 bin 395 taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi amaçlanıyordu.

TEKLİF 11 KEZ REDDEDİLMİŞTİ

Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) geçtiğimiz ay düzenlenen toplantısında gündeme alınan teklif 11. kez reddedilmişti.

"İSTANBUL'A 2125 YENİ TAKSİ"

Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksi sorununu çözmek için attıkları adımın sonuç verdiğini söyledi. İmamoğlu, "İstanbul'a 2125 yeni taksi. İstanbul'un taksi sorununu çözmek için attığımız adım sonuç verdi. İhtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi UKOME'de onaylandı. İstanbul'un ihtiyaç duyduğu sayıda taksi için mücadele devam edecek. Yeni taksiler hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
İBB'nin UKOME toplantısında İstanbul'daki 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesine karar verildi

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