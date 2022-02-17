İstanbul'da 2 hırsızın kuyumcudan imitasyon bilezikleri çalma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

İstanbul Esenyurt'ta silahlı iki hırsızın kuyumcudaki imitasyon bilezikleri alıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Saadetdere Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya giren şapkalı ve yüzünde hijyen maskesi bulunan iki kişi, silah doğrultarak kadın çalışandan istedikleri vitrindeki bilezikleri yanlarında getirdikleri çantaya doldurmaya başladı.

Bu sırada, poğaça almak için dışarıya çıkan kuyumcu, iş yerine dönünce gördüğü iki zanlıyı iteleyerek kaçarken, panikleyen hırsızlar da çantayı alarak dışarı çıktı.

Soygun sırasında iş yerinde bulunan kadının, hırsızlara imitasyon bilezik verdiği belirlendi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayla ilgili iş yerinde incelemelerde bulunan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Ümit Cihan, hırsızların kuyumcunun iş yerinden ayrılmasını fırsat bilerek müşteri gibi dükkana girdiğini söyledi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlıların kuyumcuya gelmesi, kadın çalışana silah doğrulttukları görülüyor.

Görüntüye, kadın çalışandan vitrindeki imitasyon bilezikleri alıp çantaya dolduran zanlıları iş yerine gelen kuyumcunun iteklemesi yansıyor.

Kayıtlarda kuyumcunun kaçan zanlıları bir süre kovaladığı da yer alıyor.