İstanbul'da 2 suç örgütüne operasyon: 31 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da 2 suç örgütüne operasyon: 31 gözaltı

İstanbul'da esnafa çek-senet imzalatarak uyuşturucu satmaya zorlayan suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli toplam 4 ilde yapılan operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 2 suç örgütüne operasyon: 31 gözaltı, System.String[]
İstanbul'da esnafa çek-senet imzalatarak uyuşturucu satmaya zorlayan suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli toplam 4 ilde yapılan operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Suç örgütlerinin bir kokoreççi ile spor salonunu silah deposu olarak kullandığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ve Çekmeköy'de iki suç örgütünün halk ve esnaf üzerinde hakimiyet kurmak için işyerlerini kurşunlayıp, vatandaşları silahla yaraladığı, çek-senet imzalatarak dükkanları bedelsiz veya değerinin altında almaya çalıştığı ve kazanç elde etmek için uyuşturucu sattırmaya zorladığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, örgütün bağlantılarına ulaşarak Sancaktepe, Çekmeköy, Ataşehir, Tuzla ve Silivri ile Çorum, Muğla ve Gaziantep şehirlerinde toplam 52 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda yapılan aramalarda 12 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfe, 550 adet değişik çaplarda dolu fişek, 1 adet tabanca susturucu aparatı, 1 adet lazer aparatı, 1 adet seyyar dipçik, 1 adet polis rozeti ve kelepçe, 2 adet balistik yelek, 102 gram uyuşturucu ve 13 milyon 538 bin 240 lira değerinde 27 farklı kişiye ait çek-senet ele geçirildi. Aynı zamanda örgütün Sancaktepe'de bulunan bir kokoreççi ve spor salonunu silah deposu olarak kullandığı tespit edildi. Operasyon kapsamında iki farklı suç örgütlerinin liderleri Kadir Y. ile Veli Ş.'nin de aralarında olduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.  Veli Ş.nin liderlik ettiği suç örgütünün PKK terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edildi. Yine örgütle bağlantısı bulunan Veli Ş.'nin kardeşi Hakan Ş'nin çocuk yaştaki bir erkeğe cinsel istismar suçundan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.


- İstanbul

Uyuşturucu, Operasyon, İstanbul, Silah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 2 suç örgütüne operasyon: 31 gözaltı - Son Dakika

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