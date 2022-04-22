Son dakika haber: 6 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haber: 6 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazası güvenlik kamerasında

22.04.2022 12:07

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Beykoz'da sürücü ile 5 yolcunun yaralandığı İETT otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Beykoz'da sürücü ile 5 yolcunun yaralandığı İETT otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün Barış Manço Caddesi'nde seyir halindeki S.S.A'nın kullandığı 34 TN 2009 plakalı İETT otobüsünün Kanlıca Mezarlığı civarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direkleri ile ağaçlık alandaki kayalara çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, virajı dönen otobüsün yoldan çıkması, direklere ve kayalara çarparak durması yer alıyor.

Dün meydana gelen kazada yaralanan sürücü ile 5 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, otobüsün kaldırılmasının ardından normale dönmüştü.

Son dakika haber: 6 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazası güvenlik kamerasında
Son dakika haber: 6 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazası güvenlik kamerasında
Son dakika haber: 6 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazası güvenlik kamerasında
Son dakika haber: 6 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazası güvenlik kamerasında

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Son dakika haberi! BEYKOZ'DAKİ İETT OTOBÜS KAZASI KAMERADA Son dakika haberi! BEYKOZ'DAKİ İETT OTOBÜS KAZASI KAMERADA Beykoz'da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada Beykoz'da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada

İstanbul, Kanlıca, Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 6 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika


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