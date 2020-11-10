Son dakika: İSTANBUL'DA 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN DIŞARI ÇIKMA SAATLERİNE YENİ DÜZENLEME - Son Dakika

Son dakika: İSTANBUL'DA 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN DIŞARI ÇIKMA SAATLERİNE YENİ DÜZENLEME

10.11.2020 22:37
Son dakika: İSTANBUL'DA 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN DIŞARI ÇIKMA SAATLERİNE YENİ DÜZENLEME, System.String[]

Son dakika haberi: İSTANBUL DHAİstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için saat 10.00­ ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkma uygulamasının, 12 Kasım Perşembe'den itibaren sosyal mesafeye uymak ve maske takmak koşuluyla 10.00­-16.00 olarak yeniden düzenlendiği duyuruldu.

İSTANBUL DHA

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için saat 10.00­ ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkma uygulamasının, 12 Kasım Perşembe'den itibaren sosyal mesafeye uymak ve maske takmak koşuluyla 10.00­-16.00 olarak yeniden düzenlendiği duyuruldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 10.11.2020 Salı günü saat 19.00'da yaptığı toplantıda; koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda hayatın her alanında uyulması gereken kurallar ve önlemler alınmakta ve uygulanmaktadır. Ülkemizde devam eden kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının uygulanmasının yanı sıra, hastalığın bulaşma riski, salgının seyri ve olası risklerin azaltılması amacıyla; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 10.06.2020 tarih ve 56 sayılı kararda "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-­20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti." denildi.

DIŞARI ÇIKIŞ SAATLERİNE YENİ DÜZENLEMEKurul tarafından salgınla mücadele kapsamında bu hususun tekrar değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00­-16.00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir. Günün 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan; kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşlarının personeli vb. olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliği vb. belgelerden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına, kararın İstanbul genelinde 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanmasına, ilgili kurumlarca kararın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.


Koronavirüs, İstanbul, Kasım, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İSTANBUL'DA 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN DIŞARI ÇIKMA SAATLERİNE YENİ DÜZENLEME - Son Dakika


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