İstanbul'da 7 ilçede DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da 7 ilçede DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

01.04.2022 10:19
İstanbul'da 7 ilçede DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İSTANBUL'da 7 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da 7 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve İstanbul'da da faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliler yönelik 7 ilçede 15 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.


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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 7 ilçede DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 7 ilçede DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
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