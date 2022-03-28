Son dakika haber: Akıl almaz kaza kamerada: Kamyonet uçurumdan alt sokağa uçup yan yattı - Son Dakika

Sarıyer'de süratli bir şekilde girdiği virajı alamayan nakliye kamyonetinin bariyerleri aşarak uçurumdan uçtuğu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonucunda alt sokakta yan yatan kamyonetteki 2 kişi yaralı olarak kurtulurken, kasadaki 124 adet akü ise kullanılamaz hale geldi.

Sarıyer Maden Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda akü yüklü 34 JTC 36 plakalı nakliye kamyonetin sürücüsü Ömer Öztürk iş arkadaşı Tuğrul Abideş ile birlikte yola koyuldu. Öztürk, dik bir yokuştan aşağıya süratli bir şekilde inmeye başladı. Virajı alamayan Öztürk, direksiyonu sola kırdı ancak çarptığı bariyerleri aşarak uçurumdan aşağıya uçtu.

UÇURUMDAN ALT SOKAĞA UÇUP YAN YATTI

Alt sokakta yan yatarak durabilen kamyonetin içerisindeki Öztürk ve Abideş vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin süratli bir şekilde gelip viraja girdiği ardından da çarptığı bariyerleri aşarak uçurumdan uçtuğu görülüyor.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞÜP YARALI KURTULDULAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikeyi atlattıkları öğrenildi. Öte yandan kasada bulunan 124 adet akü ise kullanılamaz hale geldi.

Polis kazaya ilgili inceleme başlattı.

(Doğan Can Cesur - Hasan Zahid Ezim/ İHA)