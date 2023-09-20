İstanbul Üsküdar'da Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergileyen 17 yaşındaki lise öğrencisi tutuklandı.
Üsküdar'da bir lisede çekilen görüntüler infial yarattı. Görüntülerde A.E.S. isimli lise öğrencisinin elindeki ulu önder Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü. Görüntülerde lise öğrencisinin uzun süre güldüğü anlar yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sert tepki gösterdi.
Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.E.S'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. A.E.S. savcılık ifadesinden sonra "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan lise öğrencisi tutuklandı - Son Dakika