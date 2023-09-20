İstanbul'da Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan lise öğrencisi tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan lise öğrencisi tutuklandı

Son Güncelleme: 20.09.2023 17:44

İstanbul Üsküdar'da bir lisede çekilen görüntülerde Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan lise öğrencisi tutuklandı.

İstanbul Üsküdar'da Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergileyen 17 yaşındaki lise öğrencisi tutuklandı.

ATATÜRK'E YAPTIĞI SAYGISIZLIK İNFİAL YARATTI

Üsküdar'da bir lisede çekilen görüntüler infial yarattı. Görüntülerde A.E.S. isimli lise öğrencisinin elindeki ulu önder Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü. Görüntülerde lise öğrencisinin uzun süre güldüğü anlar yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sert tepki gösterdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.E.S'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. A.E.S. savcılık ifadesinden sonra "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan lise öğrencisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan lise öğrencisi tutuklandı - Son Dakika
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