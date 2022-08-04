Son dakika haber | İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber | İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı

04.08.2022 13:16

Son dakika haberler... İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin kısa sürede binanın tüm çatısını sardığı yangın devam ederken, hastane tahliye edildi.

Sağlık çalışanları, itfaiye erleri, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, yaşlıları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırdı. Hastalar bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Tarihi binadaki yangın nedeniyle oluşan dumanlar İstanbul'un pek çok ilçesinden görüldü.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı (2) İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı (2) İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı
Kaynak: AA

Zeytinburnu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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