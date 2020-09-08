Son dakika! İstanbul'da bebekli kadına dehşeti yaşatan minibüsçü yakalandı - Son Dakika

Kağıthane'de polis uygulamasından kaçtıktan sonra değiştirdiği güzergahta sokak arasına girdiği esnada bebek arabasına çarparak kadına dehşeti yaşatan minibüs sürücüsü, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Minibüsü trafik men edilen sürücüye bin 516 lira idari para cezası kesildi.

Kağıthane Sultam Selim Mahallesi Aybüke Sokak girişinde önceki hafta Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Seyrantepe-Topkapı hattında sefer yapan bir minibüs sürücüsü, polis noktasına geldiğinde fazla yolcu olması nedeniyle polis uygulamasından kaçmaya başlamıştı. Ters istikametten giren minibüs şoförü, kısa bir süre sonra sür'atli bir şekilde sokağa girdiği esnada yukarıya çıkan Mislihan Bayar'ın (18), bebeğinin olduğu arabaya çarpmıştı. Olay sonrası esnafın tepkisi üzerine sürücü, yolcu dolu minibüsle sokak arasından kayıplara karışmış, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı. Kadın ve bebeğinin büyük korku yaşadığı olay, güvenlik kameralarına yansımıştı.

POLİS DEHŞETİ YAŞATAN SÜRÜCÜYÜ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda polis, minibüsün plakasını tespit etti. Sürücünün kimliğini de belirleyen ilçe trafik ekipleri, Emrah K'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

MİNİBÜSÜ MEN EDİLEREK PARA CEZASI KESİLDİ

Emniyete götürülen sürücü K'ya burada, "ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak, yasaktır" maddesinden bin 228 lira ve "kaza yerinde durmamak ve trafik kurallarını ihlal etmek yasaktır" maddesinden de 288 lira olmak üzere toplamda bin 516 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün kullandığı 34 M 5423 plakalı minibüsü ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Emniyette idari işlemleri tamamlanan sürücü Emrah K. "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(Doğan Can Cesur/İHA)