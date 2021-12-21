Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı - Son Dakika

Meteoroloji'nin, AKOM'un ve İBB'nin günlerdir kar uyarısında bulunmasının ardından yılın ilk karı İstanbul'a düştü. İBB Sözcüsü Murat Ongun dün sosyal medyadan açıklama yapıp ''AKOM'a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek. Olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaları için uyarırız." ifadelerini kullanmıştı.

YER YER ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da öğlen saatlerine kadar kendini gösteren güneş bazı semtlerde etkisini kaybederken Ümraniye, Beykoz, Mecidiyeköy, Şişli ilçelerinde yer yer kar yağışı görüldü.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu raporlarında, "Hava sıcaklıkları düşerken kar yağışının bugün İstanbul'da da yer yer kendini göstermesi bekleniyor" denilmişti. Meteoroloji'ye göre Marmara Bölgesi'nde havanın bugün çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.