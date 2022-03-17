Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı hazırlığı! Valilik okulları tatil etti
17.03.2022 20:55
Son dakika: İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen yoğun kar yağışı öncesinde alınan tedbirleri açıkladı. Bu tedbirler kapsamında yarın İstanbul il genelinde okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.
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17.03.2022 21:04:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı hazırlığı! Valilik okulları tatil etti - Son Dakika