Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı hazırlığı! Valilik okulları tatil etti - Son Dakika
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Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı hazırlığı! Valilik okulları tatil etti

17.03.2022 20:55
Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı hazırlığı! Valilik okulları tatil etti

Son dakika: İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen yoğun kar yağışı öncesinde alınan tedbirleri açıkladı. Bu tedbirler kapsamında yarın İstanbul il genelinde okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı hazırlığı! Valilik okulları tatil etti - Son Dakika


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