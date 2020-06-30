Son dakika... İstanbul'da bir anaokulundaki "istismar, hakaret ve darp" davasına devam edildi - Son Dakika

Büyükçekmece'de bir anaokulunda 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunarak hakaret ve darbettiği gerekçesiyle İngiliz öğretmeninin yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mağdur E.K.'nin annesi ve babası ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Minire Bilici Tutav, sanık R.K.R.'nin avukatının celse arasında dilekçe sunarak, yabancı uyruklu müvekkili yurt dışında bulunduğu için savunmasının istinabe yoluyla alınmasını talep ettiğini söyledi.

Başkan Tutav, sanık avukatının ayrıca olay günü anaokulunda bulunan 4 kişinin savunma tanığı olarak dinlenilmesini istediğini bildirdi.

Sanık R.K.R.'nin avukatı, özel bilimsel bir mütalaa hazırlattıklarını ifade ederek, "Adli tıp uzmanlarınca hazırlanmış mütalaa, mevcut delil durumu itibarıyla cinsel istismar olayının olmadığını tespit eder bilgiler içermektedir. Yurt dışında bulunan sanığın pandemi koşullarında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlenilmesini talep ediyoruz." dedi.

Katılanların avukatı da okul çalışanlarının verdiği ifadeleri kabul etmediklerini, bunların okulun isteği doğrulturunda beyanlar olduğunu ve şikayetlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Sanık tarafının sunduğu bilimsel görüşe ilişkin raporu da inceleyip beyanda bulunacağız. Mağdura ilk teşhisi koyan doktorları da tanık olarak mahkemeye bildireceğiz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık R.K.R. hakkında düzenlenen yakalama emrinin infazının beklenmesine, sanık avukatının tanık talebinin, dosyaya yenilik katmayacağından reddine karar verdi.

Yurt dışında bulunan sanığın SEGBİS aracılığıyla dinlenilmesi talebi için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Ceza İstinabe ve Tebligat Bürosuna yazı yazılmasına karar veren mahkeme, bürodan sanığın bulunduğu Birleşik Krallık'tan ses ve görüntü aktarımı suretiyle teknik imkanlardan yararlanılarak savunmasının alınmasına elverişli altyapı bulunup bulunmadığı hususunda mahkemeye bilgi verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.?

İddianameden?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, özel bir anaokulunun öğrencisi olan E.K.'nin annesiyle bu yılın ocak ayında polise giderek, öğretmeni R.K.R. hakkında şikayette bulunduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanık R.K.R.'nin "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 5 yıl 9 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen dosya, görevsizlikle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.