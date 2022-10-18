İstanbul'da büyük operasyon: Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan sahte deterjan ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da büyük operasyon: Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan sahte deterjan ele geçirildi

18.10.2022 11:24

İstanbul'da büyük operasyon: Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan sahte deterjan ele geçirildi Operasyonda 3 kişi yakalandıİSTANBUL İstanbul Beylikdüzü'nde polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 13 bin 700 adet sahte deterjan ile 258...

İstanbul'da büyük operasyon: Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan sahte deterjan ele geçirildi

Operasyonda 3 kişi yakalandı

İSTANBUL İstanbul Beylikdüzü'nde polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 13 bin 700 adet sahte deterjan ile 258 bin 120 adet içeriği değiştirilmiş ilaç olduğu değerlendirilen hap ve macun ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, yürütülen çalışmalar kapsamında, "Kamu Sağlığına Karışı İşlenen Suçlar" başlıklı Türk Ceza Kanununun 185 ve 186 Sayılı Maddelerine Muhalefet niteliğindeki ürünlerin üretimi, depolanması ve satışının engellemesine yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi. 17 Ekim tarihinde Beylikdüzü ilçesinde depo olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir işyerine gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 13 bin 700 adet sahte deterjan, 258 bin 120 adet içeriği değiştirilmiş ilaç olduğu değerlendirilen hap ve macun ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor.

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Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Operasyon, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da büyük operasyon: Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan sahte deterjan ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da büyük operasyon: Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan sahte deterjan ele geçirildi - Son Dakika
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