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Son dakika... İstanbul'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika... İstanbul'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

20.02.2022 16:01
Son dakika... İstanbul'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'un Kağıthane ilçesinde köpek besleme tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde köpek besleme tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi'nde, M.Ş. ile M.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.Ş. kendi imkanlarıyla M.Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.Ş. ile M.Ç, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan köpek besleme yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavga güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Seyrantepe Mahallesi, Kağıthane, İstanbul, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İstanbul'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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