İstanbul'da değnekçi operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da değnekçi operasyonu

01.11.2020 12:39

İstanbul'da iş yerlerine ve kafelere gelen araçları yol üzerine park ederek, sürücülerden ücret talep eden şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da iş yerlerine ve kafelere gelen araçları yol üzerine park ederek, sürücülerden ücret talep eden şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Değnekçilik yapan 3 şahsa toplam 396 TL para cezası kesilirken, sürücülerle para pazarlıkları ise kameraya yansıdı.

Beşiktaş ve Arnavutköy 1. Cadde'de Şahin Ç., Yiğithan Ç. ve Hasan İ. isimli şahıslar, iş yerlerine ve kafelere gelen müşterilerin araçlarını yol üstüne park ederek ücret talep etti. 'Değnekçi' diye tabir edilen şahıslar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi. Değnekçiler, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Toplam 396 para cezası kesilen 3 kişi, adli işlemler için polis merkezine teslim edildi.

Değnekçilerin araç sürücüleri ile yaptığı para pazarlığı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüde, değnekçilerin araç sürücülerinden para aldığı görülüyor.

-İHA-

İstanbul'da değnekçi operasyonu
İstanbul'da değnekçi operasyonu
İstanbul'da değnekçi operasyonu
İstanbul'da değnekçi operasyonu
İstanbul'da değnekçi operasyonu
İstanbul'da değnekçi operasyonu

Türk Lirası, Para Cezası, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da değnekçi operasyonu - Son Dakika


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