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Son dakika... İstanbul'da dev narkotik operasyonu - Son Dakika

Son dakika... İstanbul'da dev narkotik operasyonu

04.01.2022 08:18

Son dakika haberlerine göre İstanbul merkezli 3 ilde yapılan helikopter destekli narkotik operasyonunda hakkında arama kararı olan 30 kişiden 28'i yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde yapılan helikopter destekli narkotik operasyonunda hakkında arama kararı olan 30 kişiden 28'i yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, sabah saatlerinde Anadolu Yakasındaki birden fazla adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyona havadan helikopter, adresleri aramada da hassas burunlu narkotik köpeği Alf görev almıştı.

3 İLDE OPERASYON

İstanbul merkezli operasyonun Bursa ve İzmir'de de yapıldığı öğrenildi. İstanbul'da adresleri önceden tespit edilen 30 kişiden 28'i polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu maddenin de geçirildiği öğrenildi.

(Davut Has/ İHA)

Son dakika... İstanbul'da dev narkotik operasyonu
Son dakika... İstanbul'da dev narkotik operasyonu
Son dakika... İstanbul'da dev narkotik operasyonu

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Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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