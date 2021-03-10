İSTANBUL'DA DRONE İLE TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA DRONE İLE TRAFİK DENETİMİ
10.03.2021 14:51
İSTANBUL'DA DRONE İLE TRAFİK DENETİMİ Ali ÇAĞLAR TİNBEK /İSTANBUL, (DHA)İSTANBUL'da polis ekipleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
İSTANBUL'DA DRONE İLE TRAFİK DENETİMİ Ali ÇAĞLAR TİNBEK/İSTANBUL, (DHA)
İSTANBUL'da polis ekipleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, kural ihlali yapan 21 sürücüye toplam 3 bin 272 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, bugün D-100 Karayolu Kuzey Yan yolda drone destekli denetim yaptı. Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 sürücüye toplam 3 bin 272 lira para cezası kesildi.
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