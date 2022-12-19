HDP, Kadıköy'deki protestosunda yaşanan "tokat" olayı için bir kez daha toplandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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HDP, Kadıköy'deki protestosunda yaşanan "tokat" olayı için bir kez daha toplandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı

19.12.2022 13:36

Dün Kadıköy'de meydana gelen olaylar kapsamında polis ekipleri ile HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü arasında tansiyon arttı. Polis memuru, kendisine bağırıp talimat veren Encü'ye tokat attı. Bugün HDP'nin Kadıköy'deki ilçe binasında polisi protesto ederek izinsiz açıklama yapmak isteyen gruba polisten müdahale geldi. Binadakiler dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dün toplanan bir grup HDP'li, cezaevindeki PKK'lılar için eylem yapmak istedi. Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi. Aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup, polisle arbede yaşadı. Polis, kendisine bağırıp talimat veren Encü'ye tokat attı. O anlar kameralara yansıdı.

İLÇE BİNASINDAKİLER DAHİL OLMAK ÜZERE ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

HDP'liler bugün ise izinsiz bir şekilde Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın önünde polisi protesto etmek amacıyla toplantı. Ancak gösterinin ve açıklamanın yasal olmadığını belirten ekipler grubun dağılmasını istedi. Grubun direnmesinin ardından polis ekipleri, ilçe binasındakiler dahil olmak üzere çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

HDP EŞ GENEL BAŞKANI SANCAR BİNAYA ALINMADI

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP milletvekili Garo Paylan binaya alınmadı. Sancar burada basın mensuplarının soruları üzerine, "Şu kuşatma ve engelleme hukuksuzluğu, zalimliği daha da derinleştiriyor" diye konuştu.

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