(Ek görüntülerle) İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 14 GÖZALTI - Son Dakika
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(Ek görüntülerle) İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 14 GÖZALTI

12.02.2021 11:04
(Ek görüntülerle) İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 14 GÖZALTI

İSTANBUL'da FETÖ soruşturması kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL'da FETÖ soruşturması kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 14 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 2 emniyet müdürü, 1 komiser yardımcısı, öğretmen ve sağlık çalışanı ile halen kamuda görev yapan bir doktor, kuran kursu öğreticisi, özel sektörde çalışan avukat, doktor ve farklı meslek gruplarına mensup toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün gizli yazışma programı bylock kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

EK GÖRÜNTÜ

//////////////////-Gözaltına alınan emniyet müdürü ve komser yardımcının görüntüsü

Görüntü dökümü: ----------------Operasyondan görüntüler-Yapılan aramalar-Gözaltına alınanların sağlık kontrolünden geçirilmeleri


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel (Ek görüntülerle) İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 14 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: (Ek görüntülerle) İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 14 GÖZALTI - Son Dakika
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