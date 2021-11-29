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Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi

29.11.2021 20:26

Son dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verilecek, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacak.

Marmara'da sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos, hayatı felç etti. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınada, 1 'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirirken 38 kişi de yaralandı.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL

İstanbul'da okulların yarın eğitime bir gün ara verildiğini duyuran Vali Ali Yerlikaya, "İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle; eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İstanbul'da fırtına önlemi! Okullar tatil edildi, bazı kamu personelleri izinli sayılacak

VALİLİK'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği, "İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.

KOCAELİ'DE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul'un ardından Kocaeli'de de bir dizi fırtına önlemi alınırken alınan önlemleri Vali Seddar Yavuz, sosyal medyadan açıkladı. Yavuz, "Kıymetli Kocaelili kardeşlerim, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle ilimiz genelinde; eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." dedi.

Son Dakika: İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da fırtına önlemi! Okullar tatil edildi, bazı kamu personelleri izinli sayılacak

SAKARYA'DA DA OKULLAR 1 GÜN TATİL

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Sevgili Hemşehrilerim; ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır…" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da fırtına önlemi! Okullar tatil edildi, bazı kamu personelleri izinli sayılacak

BURSA'DA OKULLAR YARIN KAPALI

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Twitter hesabından kentte okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

YALOVA'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR GÜN ARA

Yalova Valiliği'nden tatil ve idari izin kararıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları ve lodosun (yarın) 30 Kasım 2021 Salı gününde de devam edeceği bildirilmiştir. Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

FIRTINA YARIN AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; İstanbul'daki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin ediliyor.

Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi

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