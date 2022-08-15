Günlerdir uyarısı yapılan yağmur İstanbul'u vurdu! Gündüz vakti hava karardı - Son Dakika
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Günlerdir uyarısı yapılan yağmur İstanbul'u vurdu! Gündüz vakti hava karardı

15.08.2022 10:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyarısını yaptığı yağmur, İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Birçok ilçede gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken kent genelinde gündüz vakti hava karardı.

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış kentin pek çok noktasında başladı.

KENTİ ESİR ALDI

Daha çok Sarıyer, Beykoz ve Şişli ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler güçlük çekti. Yağışların aralıklı ve yerel olarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

İşte gündüzün geceye döndüğü İstanbul'dan kareler:

Son Dakika: İstanbul'da gün geceye döndü! Günlerdir uyarı yapılan yağmur, şehrin genelinde etkili oluyor
Son Dakika: İstanbul'da gün geceye döndü! Günlerdir uyarı yapılan yağmur, şehrin genelinde etkili oluyor
Son Dakika: İstanbul'da gün geceye döndü! Günlerdir uyarı yapılan yağmur, şehrin genelinde etkili oluyor
Son Dakika: İstanbul'da gün geceye döndü! Günlerdir uyarı yapılan yağmur, şehrin genelinde etkili oluyor
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İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günlerdir uyarısı yapılan yağmur İstanbul'u vurdu! Gündüz vakti hava karardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Günlerdir uyarısı yapılan yağmur İstanbul'u vurdu! Gündüz vakti hava karardı - Son Dakika
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