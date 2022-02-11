Son dakika: İstanbul'da Güngören'de yangın! Art arda patlamalar meydana geldi - Son Dakika

İstanbul Güngören Sanayi Mahallesi'nde dört katlı binada bulunan boya imalathanesinde yangın çıktı. Çevrede yoğun duman oluşturan yangın sırasında iş yerinden patlama sesleri duyuldu.

YANGINDA 4 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Alevler yan binaya da sıçradı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdivenli araç da kullanarak yangına müdahale ediyor.

İşte olay yerinden görüntüler;