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Son dakika: İstanbul'da Güngören'de yangın! Art arda patlamalar meydana geldi - Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da Güngören'de yangın! Art arda patlamalar meydana geldi

11.02.2022 14:22

Son dakika: Güngören'de bir iş yerinde henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar meydana gelirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Güngören Sanayi Mahallesi'nde dört katlı binada bulunan boya imalathanesinde yangın çıktı. Çevrede yoğun duman oluşturan yangın sırasında iş yerinden patlama sesleri duyuldu.

YANGINDA 4 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Alevler yan binaya da sıçradı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdivenli araç da kullanarak yangına müdahale ediyor.

İşte olay yerinden görüntüler;

Son dakika: İstanbul'da korkutan yangın! Art arda patlamalar meydana geldi, ekipler olay yerinde
Son dakika: İstanbul'da korkutan yangın! Art arda patlamalar meydana geldi, ekipler olay yerinde
Son dakika: İstanbul'da korkutan yangın! Art arda patlamalar meydana geldi, ekipler olay yerinde
Son dakika: Güngören'de korkutan yangın! Art arda patlamalar meydana geldi
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Güngören Sanayi Mahallesi, İstanbul, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da Güngören'de yangın! Art arda patlamalar meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: İstanbul'da Güngören'de yangın! Art arda patlamalar meydana geldi - Son Dakika
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