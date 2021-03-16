Son dakika! İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada - Son Dakika

Son dakika! İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada

16.03.2021 19:32

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada Kağıthane'de cadde üzerinde arıza yapan hafriyat kamyonu kayarak 4 araca çarptı Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü yaralandı Kağıthane'de arıza yapan hafriyat kamyonu yokuş aşağıya kayarak 4 araca çarptı.

İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada

Kağıthane'de cadde üzerinde arıza yapan hafriyat kamyonu kayarak 4 araca çarptı

Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü yaralandı

İSTANBUL - Kağıthane'de arıza yapan hafriyat kamyonu yokuş aşağıya kayarak 4 araca çarptı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, kamyon sürücüsü ise yaralandı. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Mercedes Atego marka 34 DF 9919 plakalı hafriyat kamyonuyla seyir halinde olan sürücünün aracı henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Bunun üzerine sürücü kamyonu yol ortasında tamir etmeye başladı. Tamir sürdüğü esnada kamyon bir anda geriye doğru kaymaya başladı. Sürücünün peşinden koştuğu kamyon kayarak önce arkadan gelen Fiat Egea marka 34 DTM 747 plakalı otomobile ardından da park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kaza sonucu kamyon sürücüsü yaralanırken, kullanılamaz hale gelen otomobildeki sürücü ise yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazanın ardından cadde üzerindeki trafik durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttuktan sonra araçları olay yerinden kaldırdı. Ardından trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika! İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada
Son dakika! İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada
Son dakika! İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada
Son dakika! İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada

Kağıthane, İstanbul, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada - Son Dakika


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