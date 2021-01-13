Son Dakika | İstanbul'da helikopter düştü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
13.01.2021 18:47
Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'un Beykoz ilçesinde "helikopter düştü" ihbarı ekipleri alarma geçirdiBeykoz'da bir kişinin Elmalı Barajı mevkiinde helikopter düştüğü yönündeki ihbarı üzerine polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde "helikopter düştü" ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Beykoz'da bir kişinin Elmalı Barajı mevkiinde helikopter düştüğü yönündeki ihbarı üzerine polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin helikopteri arama çalışmaları devam ederken, öte yandan arama çalışmaları havadan da görüntülendi.
(İHA)
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