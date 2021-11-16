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Yol kenarındaki motosikleti böyle çaldılar... Pizzacıyım dedi bir sonraki gün yakalandı - Son Dakika

Yol kenarındaki motosikleti böyle çaldılar... Pizzacıyım dedi bir sonraki gün yakalandı

16.11.2021 10:00
Yol kenarındaki motosikleti böyle çaldılar... Pizzacıyım dedi bir sonraki gün yakalandı

Yol kenarındaki motosikleti böyle çaldılar.

Yol kenarındaki motosikleti böyle çaldılar... Pizzacıyım dedi bir sonraki gün yakalandı

Şişli'de bir şahıs pizza firmasına ait motosikleti arkadaşıyla birlikte çaldı

Şahıs kaza yapınca polis ekipleri tarafından motosikleti çaldığı tespit edildi

İSTANBUL - Şişli'de bir pizza firmasına ait motosikleti çalan 2 şahıstan biri, Kağıthane'de kaza yapınca yakayı ele verdi. Şahısların motosikleti çaldığı anlar kameralara yansırken, kimlikleri tespit edilen şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Olay, 26 Ekim günü saat 04.25 sıralarında Şişli Kuştepe'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde polis ekipleri, Çağlayan Taşocağı Caddesi üzerinde kaza olduğunu ihbarını aldı. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, motosiklet sürücüsü Görkem Ç.'nin kaza yaptığını, olaya başka bir aracın karışmadığını ve yaralı sürücünün sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaştı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü Görkem Ç., polis ekiplerine verdiği ifadesinde bir pizza firmasına ait 48 AGV 713 plakalı motosikletle kuryelik yaptığını söyledi.

Kazadan sonra motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi

Kazadan bir gün sonra ekiplerce yapılan çalışmalarda, kazaya karışan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Motosikletin çalındığı Kuştepe Mahallesi'nde yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde motosikletin, kazayı yapan Görkem Ç. ile kazayı polis ekiplerine ihbar eden Halil İbrahim K. tarafından çalındığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda iki hırsız yakalandı.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin park halindeki motosikletin yanına geldiği ve daha sonra motosikleti sürerek uzaklaştıkları görülüyor.

(İD-DCC-ÖFA

Yol kenarındaki motosikleti böyle çaldılar... Pizzacıyım dedi bir sonraki gün yakalandı
Yol kenarındaki motosikleti böyle çaldılar... Pizzacıyım dedi bir sonraki gün yakalandı
Yol kenarındaki motosikleti böyle çaldılar... Pizzacıyım dedi bir sonraki gün yakalandı
Yol kenarındaki motosikleti böyle çaldılar... Pizzacıyım dedi bir sonraki gün yakalandı
Yol kenarındaki motosikleti böyle çaldılar... Pizzacıyım dedi bir sonraki gün yakalandı
Yol kenarındaki motosikleti böyle çaldılar... Pizzacıyım dedi bir sonraki gün yakalandı
Yol kenarındaki motosikleti böyle çaldılar... Pizzacıyım dedi bir sonraki gün yakalandı

Kağıthane, Polis, Şişli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol kenarındaki motosikleti böyle çaldılar... Pizzacıyım dedi bir sonraki gün yakalandı - Son Dakika


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