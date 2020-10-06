İstanbul genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon: 123 gözaltı - Son Dakika

İSTANBUL genelinde kesinleşmiş hapis cezası ve mahkemeler tarafından aranması bulunan kişilere yönelik 234 ekip ve 558 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 123 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyona 234 ekip ve 558 polis katıldı. Ekipler, bugün sabah saatlerinde önceden tespit edilen 589 adrese baskın yaptı. Operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 123 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında 'hırsızlık' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 'ölüme neden olma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi olduğu öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.