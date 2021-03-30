Son dakika: İSTANBUL'DA İKİ HAVALİMANINDA 469 BİN YOLCU PCR TESTİ YAPTIRDI, 4 BİN 875 TEST POZİTİF ÇIKTI - Son Dakika

Son dakika: İSTANBUL'DA İKİ HAVALİMANINDA 469 BİN YOLCU PCR TESTİ YAPTIRDI, 4 BİN 875 TEST POZİTİF ÇIKTI

30.03.2021 13:47
Son dakika: İSTANBUL'DA İKİ HAVALİMANINDA 469 BİN YOLCU PCR TESTİ YAPTIRDI, 4 BİN 875 TEST POZİTİF ÇIKTI, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre KORONAVİRÜS salgını nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulan test merkezlerinde 9 aylık dönemde 469 bin 735 yolcu PCR testi yaptırırken, 4 bin 875 yolcunun testi pozitif çıktı.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulan test merkezlerinde 9 aylık dönemde 469 bin 735 yolcu PCR testi yaptırırken, 4 bin 875 yolcunun testi pozitif çıktı.

Salgın nedeniyle Temmuz 2020'de hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulan koronavirüs test merkezi,yolculara hizmet vermeye devam ediyor.  Açıldığı günden bu yana 7/24 yolculara hizmet veren İstanbul Havalimanı'ndaki koronavirüs test merkezinde  9 aylık dönemde  325 bin yolcu PCR testi yaptırırken, 3 bin 400 yolcunun testi ise pozitif çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 144 bin 735 yolcu test yaptırırken, bunların bin 475'i  pozitif çıktı. Söz konusu iki havalimanında toplam 469 bin 735 yolcunun PCR testi yaptırdığı, 4 bin 875 yolcunun ise testinin pozitif çıktığı belirtildi. Testi pozitif çıktığı için uçağa alınmayan yolcular ise havalimanlarında özel bir alanda bekletilip buradan sağlık merkezlerine gönderiliyor.

SONUÇLAR 2 İLA 4 SAAT ARASINDA ÇIKIYOR Havalimanlarında kurulan günlük 5 bin test kapasiteye sahip PCR test merkezine gelen yolculardan boğaz ve burundan alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboratuarlarda işlenerek sonuçlar 2 ila 4 saat arasında yolcuya bildiriliyor. Yolcular, 250 TL'ye yaptırdıkları bu testlerin sonuçlarını İngilizce ve Türkçe olarak sonuç verme bankosundan alırken, e devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden de sonuçlarını öğrenebiliyorlar. Test merkezinde PCR testinin yanı sıra yolcular Antikor ve Antijen testi de yaptırabiliyor.

- İstanbul

Sabiha Gökçen, PCR Testi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İSTANBUL'DA İKİ HAVALİMANINDA 469 BİN YOLCU PCR TESTİ YAPTIRDI, 4 BİN 875 TEST POZİTİF ÇIKTI - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: İSTANBUL'DA İKİ HAVALİMANINDA 469 BİN YOLCU PCR TESTİ YAPTIRDI, 4 BİN 875 TEST POZİTİF ÇIKTI - Son Dakika
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