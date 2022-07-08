Son Dakika | İstanbul'da iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | İstanbul'da iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı

08.07.2022 10:38
Son Dakika | İstanbul'da iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı

Son dakika haber... İstanbul Ataşehir'de iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı.

İstanbul Ataşehir'de iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı.

Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde durağa yanaşan 34 VP 6066 plakalı İETT otobüsüne 34 JR 0036 plakalı İETT otobüsü arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bu otobüsteki bir yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı yolcu, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza yapan araçlar, yoldan kaldırıldı.

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İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE İKİ İETT OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE İKİ İETT OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE İKİ İETT OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE İKİ İETT OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI
Kaynak: AA

İstanbul, Ataşehir, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | İstanbul'da iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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