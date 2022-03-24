Son Dakika | İstanbul'da iş yerinden kasa hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son Dakika | İstanbul'da iş yerinden kasa hırsızlığı güvenlik kamerasında

24.03.2022 15:50
Son Dakika | İstanbul'da iş yerinden kasa hırsızlığı güvenlik kamerasında

Son dakika habere göre İstanbul Gaziosmanpaşa'da toptan gıda satışı yapılan iş yerine giren zanlıların çelik kasayı çalarak kaçtığı hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da toptan gıda satışı yapılan iş yerine giren zanlıların çelik kasayı çalarak kaçtığı hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Geçen hafta sabaha karşı Karadeniz Mahallesi'ndeki toptan gıda satışı yapılan iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine göre, dükkana giren yüzleri maskeli 3 zanlı önce sigara paketlerini aldı. Daha sonra masayı deviren zanlılar, alttaki içerisinde 60 bin lira ile müşterilerin çekleri olan çelik kasayı yuvarlayarak götürdü.

Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İstanbul'da iş yerinden kasa hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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