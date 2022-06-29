Son dakika... İstanbul'da İsraillilere yönelik eylem hazırlığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 İranlı şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce Beyoğlu, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 İranlı'dan 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılık, şüphelilerden 2'sini emniyete geri gönderirken, 5'ini ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, 5 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına, 1'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MİT ve polis ekiplerince 23 Haziran'da düzenlenen operasyonda, Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik eylem hazırlığında bulundukları iddiasıyla 8 İranlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 3 susturucu, 2 lazer aparatı, 42 mermi, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu, 6 sahte pasaport, bir miktar para, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmişti. Suikastta kullanılacağı belirlenen motosiklete de el konulmuştu.