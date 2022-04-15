Son dakika haberi... İstanbul'da kaçak göçmenlerin saklandığı "şok evleri"ne operasyon: 425 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... İstanbul'da kaçak göçmenlerin saklandığı "şok evleri"ne operasyon: 425 göçmen kurtarıldı

15.04.2022 09:09

Son dakika haberlerine göre İstanbul'un 6 ilçesinde uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde "şok evleri"ne düzenlenen operasyonlarda, çocuk ve kadınların da aralarında olduğu 425 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İstanbul'un 6 ilçesinde uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde "şok evleri"ne düzenlenen operasyonlarda, çocuk ve kadınların da aralarında olduğu 425 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yurda yasadışı yollarla gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Zeytinburnu, Esenyurt, Sultangazi, Fatih, Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçelerindeki 52 farklı 'şok evi' tespit edildi. Göçmenler için "Avrupa ülkelerinden önceki son durak" kabul edilen ve insan kaçakçıları tarafından batılı ülkelere gönderilmeden önce toplanılan söz konusu evlere özel harekat ve helikopter destekli baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 230'u Afganistan, 195'i Pakistan olmak üzere toplam 425 düzensiz göçmen yakalandı.

İnsan kaçakçılarına 1 milyon liranın üzerinde para cezası

Düzensiz göçmenlere yer temin eden 8 şüpheli ise gözaltına alındı. İnsan kaçakçılarına 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası verildi. Düzensiz göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Türkiye'ye kaçak giriş yapan göçmenlerin, polisteki işlemlerin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi... İstanbul'da kaçak göçmenlerin saklandığı şok evleri ne operasyon: 425 göçmen kurtarıldı
Son dakika haberi... İstanbul'da kaçak göçmenlerin saklandığı şok evleri ne operasyon: 425 göçmen kurtarıldı
Son dakika haberi... İstanbul'da kaçak göçmenlerin saklandığı şok evleri ne operasyon: 425 göçmen kurtarıldı

YORUMLAR
500
İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı İzmir açıklarında Yunan unsurlarınca itilen 135 kaçak göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında Yunan unsurlarınca itilen 135 kaçak göçmen kurtarıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İstanbul'da kaçak göçmenlerin saklandığı 'şok evleri'ne operasyon: 425 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:09 15 Nisan Cuma güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
09:05 Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a gönderilmesini savundu: Kanuna uygundur
09:02 Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti! İrem'i katleden cani de hayatını kaybetti
08:54 15 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:43 Şahan Gökbakar'dan mültecilerle ilgili paylaşım geldi: Kanımızı dökerek aldığımız toprakları paylaşıma açtık
08:26 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB'nin söylediğini teyit etti, özür dilemeyecekleri için biz açıklıyoruz
08:18 Sarıyer'de gecekondu üzerine TIR devrildi: Yaralılar var
08:17 İstanbul'da sahte dolar operasyonu: Banka 180 bin dolar zarara uğradı
08:08 İBB Meclisinde İmamoğlu ile AK Partili Göksu arasında gerilim! Göksu eleştirdi, İmamoğlu "iki kez seçim kaybetmenin öfkesi" dedi
07:51 15 Nisan Cuma günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, ilkbahar kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 09:27:27. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... İstanbul'da kaçak göçmenlerin saklandığı "şok evleri"ne operasyon: 425 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement