Son Dakika | İstanbul'da kahreden olay: 4 aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu - Son Dakika
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Son Dakika | İstanbul'da kahreden olay: 4 aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu

21.03.2022 10:29
Son Dakika | İstanbul'da kahreden olay: 4 aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu

Son dakika haberi: Şişli'de evde annesiyle birlikte yatakta uykuya dalan 4 aylık Kayra bebek iddiaya göre nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Şişli'de evde annesiyle birlikte yatakta uykuya dalan 4 aylık Kayra bebek iddiaya göre nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Annenin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, minik Kayra'nın öldüğünü belirledi. Amcasının yeğeninin minik tabutunu taşıması ise yürekleri dağladı. 4 yaşındaki Bilge de geçtiğimiz ay anaokulunda uykuda hayatını kaybetmişti.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can çiftinin 4 ay önce doğan kız çocukları Kayra, gece saatlerinde annesiyle birlikte uykuya daldı. Ertesi gün 07.00 sıralarında tekrardan uyanan Kayra, annesinin emzirmesi sonrasında yeniden uyudu. Öğle saatlerinde çocuğunu bir türlü uyandırmayan annesi, nefes almadığını fark edince sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Anne bayıldı, baba ise yıkıldı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Kayra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğinin öldüğünü duyan annenin sinir krizleri geçirerek bayıldığı öğrenildi. Komşuları ise o esnada işyerinde olan Kayra'nın babasına telefonla durumu haber verdi. Acı haberi aldıktan sonra koşarak eve gelen babası ise gördüğü manzara karşısında adeta yıkıldı. Haberi alan aile yakınları da olay yerine geldi.

Minik tabutu taşıyan amcası yürekleri dağladı

Olayın ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde ve minik Kayra'nın cansız bedeni üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda bebeğin nefessiz kalması sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor. Çalışmaların ardından bebeğin cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesi için cenaze aracı çağırıldı. Olay yerine gelen cenaze aracındaki minik tabutu alan amcası evde yeğeninin cansız bedenini içerisine koydu.

Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda belirlenecek

Amcasının minik tabutu kucaklayarak cenaze aracına koyması yürekleri dağladı. Cumhuriyet savcısı tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morgunda incelenen minik Kayra'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

4 yaşındaki Bilge de uyurken hayatını kaybetmişti

Öte yandan geçtiğimiz ay Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda meydana gelen olayda da Bilge A., arkadaşlarıyla birlikte uyku odasına gidip uyumuştu. Uyku saatinin bitmesinin ardından eğitmeni onu uyandırmak istemiş, ancak Bilge tepki vermemişti. Bilge'nin arkadaşlarıyla yemek yediği ve hep birlikte uykuya daldığı anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansımıştı.

Uyurken kalp krizi geçirdiği açıklanmıştı

Bunun üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirmiş ve ihbar üzerine anaokuluna gelen sağlık ekipleri, çocuğu ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırmıştı. Bilge burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Savcılığın soruşturma da başlattığı olayla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön raporda, küçük kızın ölüm nedeninin zatürreye bağlı kalp iltihaplanması sonucu gelişen kalp krizi olduğu değerlendirilmişti. - İSTANBUL

Son Dakika | İstanbul'da kahreden olay: 4 aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu
Son Dakika | İstanbul'da kahreden olay: 4 aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu
Son Dakika | İstanbul'da kahreden olay: 4 aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu
Son Dakika | İstanbul'da kahreden olay: 4 aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu
Son Dakika | İstanbul'da kahreden olay: 4 aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu
Son Dakika | İstanbul'da kahreden olay: 4 aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu
Son Dakika | İstanbul'da kahreden olay: 4 aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu
Son Dakika | İstanbul'da kahreden olay: 4 aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu
Son Dakika | İstanbul'da kahreden olay: 4 aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu

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Adli Tıp Kurumu, cenaze aracı, Okmeydanı, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | İstanbul'da kahreden olay: 4 aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | İstanbul'da kahreden olay: 4 aylık Kayra bebek yatağında ölü bulundu - Son Dakika
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