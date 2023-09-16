İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son Güncelleme: 16.09.2023 23:30

İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül, ''Kapalıçarşı'nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun.'' ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın çıktı. Yangın birçok farklı ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Son Dakika: İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında korkutan yangın

O ANLAR KAMERADA

Kapalıçarşı'nın çatı kısmında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çarşıdaki yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Son Dakika: İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında korkutan yangın

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

İstanbul Valisi Davut Gül, X hesabından yaptığı paylaşımda "Kapalıçarşı'nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kapalıçarşı, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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