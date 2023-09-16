İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın çıktı. Yangın birçok farklı ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Kapalıçarşı'nın çatı kısmında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çarşıdaki yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
İstanbul Valisi Davut Gül, X hesabından yaptığı paylaşımda "Kapalıçarşı'nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika