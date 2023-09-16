İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın çıktı. Yangın birçok farklı ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Kapalıçarşı'nın çatı kısmında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çarşıdaki yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

İstanbul Valisi Davut Gül, X hesabından yaptığı paylaşımda "Kapalıçarşı'nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.