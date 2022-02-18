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Son dakika! İstanbul'da kimyasal madde döktüğü kadını öldürmeye teşebbüs eden sanık hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika! İstanbul'da kimyasal madde döktüğü kadını öldürmeye teşebbüs eden sanık hakim karşısında

18.02.2022 19:08
Son dakika! İstanbul'da kimyasal madde döktüğü kadını öldürmeye teşebbüs eden sanık hakim karşısında

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avcılar'da, başından aşağı kimyasal madde dökerek Yasemin Uzunçelebi'yi öldürmeye teşebbüs eden sanığın yargılanmasına başlandı.

Avcılar'da, başından aşağı kimyasal madde dökerek Yasemin Uzunçelebi'yi öldürmeye teşebbüs eden sanığın yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yıldız ile müşteki Yasemin Uzunçelebi'nin ailesi katıldı. Tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, müşteki Uzunçelebi yoğun bakımda olduğu için katılamadı.

Duruşmada söz verilen sanık Mehmet Yıldız, "Suçlamayı anladım. Susmak istiyorum. İfade vermeye hazır değilim." dedi.

Sanığın avukatı ise "Müvekkilim dün cezaevinde hıçkırıklarla ağladı. Savunma yapamayacağını söyledi. Bu celselik muaf tutulmasını istiyoruz. Müvekkilim akıl hastasıdır." diye konuştu.

"Kardeşimin yüzündeki organları kayıp durumda"

Müşteki Yasemin Uzunçelebi'nin ablası Hatice Uzunçelebi ise şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Olayın öncesine dair hiçbir bilgim yok." ifadesini kullandı.

Müştekinin diğer kardeşi Nazlı Uzunçelebi de olayın kesinlikle tasarlanmış bir cinayet girişimi olduğunu, kimyasal maddenin kutusunun bile eve atıldığını aktararak, şunları söyledi:

"Kardeşim lavabo açıcı ile karıştırılan bir kimyasal maddeyle yakılmış. Yatağı bile yanmış kardeşimin. 5 aydır, ölseydi hayata dönebilirdim, diyorum. Ben Yasemin'i hayatta tutmak için 5 aydır hastane kapılarında bekliyorum. 17 ayrı bölgeden doku alınarak açık yaralar kapatılmaya çalışıldı ama olmuyor. Kardeşimin yaşadığı vahşeti kelimelerle anlatmam mümkün değil. Sanık kardeşimi yakmadan önce vanaları kapatmış, damacanayı boşaltmış. Kardeşime bu eziyeti çektiren sanıktan şikayetçiyim. Kardeşimin eziyeti yıllar boyunca sürecek. Uzun süre de ifade verebilecek duruma gelemez. Ağzı yok, kulakları yok, erimiş. Yüzündeki organları kayıp durumda."

Müşteki avukatı Sevim Aniktar da müvekkilinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini, yaşama ihtimalinin milyonda bir olduğunu aktararak, sanığın sinsi bir şekilde her şeyi planladığını, en büyük zararı vermek için yakıcı madde ekleyerek müvekkiline döktüğünü söyledi.

Avukat Aniktar, sanığın akıl hastası olmadığının, soruşturma aşamasında alınan Adli Tıp Kurumu raporuyla da belli olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın savunmasını hazırlaması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız'ın 5 Ekim 2021'de gizlice evine girdiği müşteki Yasemin Uzunçelebi'ye kimyasal madde dökerek kaçtığı belirtiliyor.

Sanığın öldürmek amacıyla müştekiye canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal madde fırlattığı anlatılan iddianamede, saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluşan müştekinin hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte tedavisinin devam ettiği ve ifadesinin alınamadığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık Yıldız hakkında "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Mehmet Yıldız, Küçükçekmece, Kimyasal, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İstanbul'da kimyasal madde döktüğü kadını öldürmeye teşebbüs eden sanık hakim karşısında - Son Dakika


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