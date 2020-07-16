Son Dakika: İstanbul'da kurbanlıklar çadırları doldurmaya başladı - Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da kurbanlıklar çadırları doldurmaya başladı

Son dakika güncel haberi... Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Anadolu'dan yola çıkan büyük ve küçükbaş kurbanlıklar dün gece saatlerinde İstanbul'a gelmeye başladı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Anadolu'dan yola çıkan büyük ve küçükbaş kurbanlıklar dün gece saatlerinde İstanbul'a gelmeye başladı. Yavuz Sultan Selim köprüsü üzerinden Avrupa yakasına kamyonlar ile gelen kurbanlıklar, çadırlarda alıcılarını beklemeye başladı.

Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi

Kurban Bayramının yaklaşması ile Anadolu'dan çıkan kurbanlıklar kamyonlar ile Avrupa yakasına gelmeye başladı. Gece saatlerinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden gelen kurbanlıklar sabah saatleri ile birlikte çadırlarında yerlerini aldı. Kurbanlık pazar alanlarında Covid-19 tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alındı. Havadan görüntülenen alanın büyük bir kısmının tamamlandığı ve işçilerin son düzenlemeleri yaptığı gözüktü. Hayvanlar alana getirildiklerinde Beylikdüzü Belediyesi veterinerleri tarafından kontrol edilip gerekli evraklarının olup olmadığına bakılıyor. Ardından tırla gelen kurbanlılar satışa sunulacakları çadırlara doğru götürülüyorlar. Arabadan indirilen büyük baş hayvanlar kimi zaman sahiplerine zor anlar yaşattı.

İnmek istemeyen hayvanlar indiklerinde sahiplerini peşinden koşturması ise kameralara yansıdı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl alanda maske, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilip edilmediği kontrol edilecek. Ayrıca geleneksel pazarlık yöntemi olan uzun uzun el sıkışma da tamamen kaldırıldı.

"CUMARTESİNE KADAR BÜTÜN SEVKİYATLARI BİTMİŞ OLUR"

Pandemi dolayısı ile maske kullanımı sürekli kontrol edileceğini ifade eden Beylükdüzü Kurban Satış ve Kesim Alanı Sorumlusu Gürsel Ürgüz, " Alan içerisinde 100 çadırımız bulunmaktadır. Buradaki çadırlarımızın yaklaşık 40 tanesi kurbanlıklarla dolu ve hayvanlar gelmeye devam ediyor. Yaklaşık alanda 4 bin kurbanlık olacak. Buradaki alanın konumu itibariyle Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar'dan kurbanlık almaya gelenler oluyor. Dün gece yarısı itibariyle hayvanların sevkleri başladı. Kurbanlıkların cumartesine kadar bütün sevkiyatları bitmiş olur. Bu yıl pandemi dolayısıyla özel bir durumda kurbanlıklarımızın satış ve kesimi gerçekleştirilecek. Bütün vatandaşlara maske dağıtımı olacak. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı denetlenecek" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kurban Bayramı, Koronavirüs, İstanbul, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: İstanbul'da kurbanlıklar çadırları doldurmaya başladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 18:19 Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti 17:38 Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 13:29 Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:33 Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
17:38
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 19:28:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: İstanbul'da kurbanlıklar çadırları doldurmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]