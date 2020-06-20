Son Dakika | İstanbul'da LGS heyecanı - Son Dakika

Son Dakika | İstanbul'da LGS heyecanı

Son dakika haberi... İstanbul'da, 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu 09.30 itibarıyla başladı.

Son Dakika | İstanbul'da LGS heyecanı, System.String[]

İstanbul'da, 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu 09.30 itibarıyla başladı.

Avcılar Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu ile Üsküdar Capitol Ortaokulu'na sınava girmek için erken saatlerde gelen adaylar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en az 1 metrelik sosyal mesafe sağlanarak bekletilmeden okul bina ve salonlarına alındı.

Sırada bekleyen öğrencilere sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarılar yapıldı.

Bina girişindeki görevliler tarafından kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, ellerini dezenfekte ettikten sonra maskelerini çıkarıp yeni maske takarak içeri girdi. Eskiden girişte kontrol edilen sınav giriş belgeleri ise bu yıl sıraların üzerine yerleştirildi.

Hoparlörden sık sık kimliği olmayan öğrencilerin sınava alınmayacağı yönünde uyarılarda bulunuldu. Üsküdar Capitol Ortaokulunda sınava girecek öğrencilerden biri kimliği olmaması nedeniyle sınava alınmazken, sınavın başlamasından sonra 15 dakika içinde kimliği getirilirse sınava alınacağı öğrenildi.

Üsküdar Capitol Ortaokulunda sınav giren öğrencilerden Ahmet Kerem Şenel, Haydarpaşa Anadolu Lisesi'ni kazanmayı hedeflediğini belirterek, sınav için gerekli tedbirleri aldığını ve çok çalıştığını belirtti.

Gamze Nisa İspoğlu da heyecanın yanı sıra stresli de olduğunu ve Hacı Sabancı Lisesi'ne girmek istediğini ifade etti.

Açelya Demir de sınava çok çalıştığını, maskeyle sınava girmenin zor olduğunu ama tedbir almak için takmak zorunda olduklarını söyledi.

Sınavın 09.30'da başlamasıyla çekim için okulun bahçesinde bulunan basın mensupları da dışarı çıkarıldı.

Çocuklarını sınava uğurlayan veliler için de dışarıda heyecanlı bekleyiş başladı. Öğrencilerin sağlığı için veliler, okul bahçesine alınmadı. Velilerin okulun yan tarafındaki başka bir okulun bahçesinde beklemesi istendi. Çocuklarını bekleyen bazı velilerin dua ettikleri ve Kur'an-ı Kerim okudukları görüldü.

İstanbul'da 1.670 sınav merkezindeki yaklaşık 20 bin salonda 281 bin 856 öğrenci sınava girerken, 56 bin 073 sınav görevlisi bulunuyor. Ayrıca, çeşitli hastalıkları sebebiyle 57 öğrenci evlerinde ve hastanelerde sınava girerken, ildeki 4 okul ise Kovid-19 pozitif olan öğrenciler için ayrıldı.

Sınav salonlarına tıbbi maskeyle giren öğrenciler, yerlerine oturduklarında diğer öğrenciler ile aralarında sosyal mesafe sağlandıktan sonra maskesini çıkararak sınava devam edebilecek.

İlk oturum 50 soruluk sözel alandan oluşuyor

Merkezi sınavda, 2019-2020 öğretim yılında 8. sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

50 soruluk sözel alandan oluşan ve süresi 75 dakika olan birinci oturumda öğrencilere, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

İki oturum arasında 45 dakikalık mola

Birinci oturumun 10.45'te tamamlanmasının ardından, ikinci oturumun başlayacağı 11.30'a kadar öğrenciler 45 dakika mola verecek. Öğrenciler, okul koridorları ve okul bahçesinde maskelerini çıkaramayacak.

Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirler sınav görevlileri tarafından alınacak.

40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak ikinci oturum ise 11.30-12.50 saatleri arasında yapılacak.

Sınav bitiminde öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak

Gerek birinci oturum sonunda gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, gerekirse sınıf sınıf olmak üzere sosyal mesafeyi koruyacak şekilde öğrenciler, gerekli önlemler alınarak sınav salonu ve binadan çıkarılacak.

Öte yandan, LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.

İstanbul, Üsküdar, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 10:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İstanbul'da LGS heyecanı - Son Dakika

Son Dakika

Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım         
16:24
Emniyet bekçilerle ilgili Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:12
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı         
15:57
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi         
15:38
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı         
15:37
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı         
15:20
Dini nikahlı eşini öldürdü, Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi         
15:10
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor         
15:08
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi         
15:02
80 yaşındaki isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah bizi büyüklerimizin tecavüzünden korusun 80 yaşındaki isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah bizi büyüklerimizin tecavüzünden korusun         
14:58
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım         
14:55
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak         
14:51
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim         
14:41
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi         
14:36
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor         
14:22
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü         
14:15
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:39
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı         
13:37
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı         
13:30
Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı         
13:00
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım         
12:57
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu         
12:41
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar         
12:39
Genç mühendis elindeki hurda aracı, Lamborghini'ye dönüştürdü! Genç mühendis elindeki hurda aracı, Lamborghini'ye dönüştürdü!         
12:23
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı         
12:16
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti         
12:06
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü         
12:06
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı         
12:05
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin         
11:59
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 16:35:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | İstanbul'da LGS heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei