Son dakika: İstanbul'da minibüs kazası! - Son Dakika

İstanbul'da öğlen saatlerinde meydana gelen otobüs kazası korkuya neden oldu. Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı.

SIKIŞAN YOLCULAR KURTARILDI

Olayda 1yolcu hayatını kaybederken, 12 yolcu da yaralandı. Bazı yolcular minibüste sıkıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise minibüste sıkışan yolcuları kurtardı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.