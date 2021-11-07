Son dakika: İstanbul'da minibüs kazası! - Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da minibüs kazası!
07.11.2021 21:33
İstanbul Sarıyer'e bağlı Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sularında korkutan bir kaza meydana geldi. Ağaçlara çarparak durabilen minibüste 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Ekipler, minibüste sıkışan yolcuları kurtardıktan sonra hastaneye kaldırdı.
İstanbul'da öğlen saatlerinde meydana gelen otobüs kazası korkuya neden oldu. Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı.
SIKIŞAN YOLCULAR KURTARILDI
Olayda 1yolcu hayatını kaybederken, 12 yolcu da yaralandı. Bazı yolcular minibüste sıkıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise minibüste sıkışan yolcuları kurtardı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
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